Finlandia nie wyklucza wysłania wojsk do Ukrainy. "Nigdy nie wiemy jak poważna stanie się sytuacja"

Macron zaznaczył, że Francja nie zainicjuje ofensywy ani nie podejmie decyzji o wysłaniu wojsk. Podkreślił jednak, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie ma "znaczenie egzystencjalne dla Europy i dla Francji". "Żyjemy w czasach, w których trzeba stawiać opór", aby Rosja nigdy nie wygrała. Jeśli by się to zdarzyło, to "wiarygodność Europy zostałaby zredukowana do zera" - podkreślił prezydent.