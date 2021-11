Plakat Marszu Niepodległości. Trzaskowski zabrał głos

Rafał Trzaskowski odniósł się do nagrania Roberta Bąkiewicza, w którym prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przekazał, jak bardzo się cieszy z tego, że 11 listopada odbędzie się marsz w Warszawie. - Bąkiewicz jest koncesjonowanym udziałowcem tej władzy. PiS nie kryje swojej olbrzymiej sympatii do tego pana - wskazał prezydent Warszawy w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Trzaskowski skomentował tegoroczny plakat Marszu Niepodległości, który swoim hasłem nawiązuje do jego nazwiska. Przypomnijmy, że materiał stowarzyszenia Bąkiewicza został podpisany: der Oberbürgermeister Tschaskovsky. - Tu nie chodzi o moje nazwisko. Proszę zerknąć na ten plakat i zapytać na poważnie: czy to jest oficjalny plakat państwowych obchodów święta Niepodległości - zapytał gość WP i dodał, że część treści napisana jest w języku niemieckim. Trzaskowski stwierdził, że jego zdaniem za burdami, które pojawiły się na wcześniejszych marszach, nie stoją służby rosyjskie.