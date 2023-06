Płaca minimalna od lipca. Ile wyniesie? Kwoty brutto i netto

Płaca minimalna w Polsce. Rząd przedstawił przyszłoroczne prognozy

W połowie czerwca 2023 roku premier Mateusz Morawiecki poinformował o wstępnych prognozach dotyczących wysokości płacy minimalnej w 2024 roku. Jak zapowiedział prezes rady ministrów, ta ma wynieść 4242 złote. - Dzisiaj w Polsce opłaca się pracować, co przekłada się na dynamiczny wzrost aktywności zawodowej. Przez ostatnie lata zrobiliśmy dużo, aby przywrócić godne warunki pracy i godną płacę. Dlatego od pierwszego lipca płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł, a po nowym roku - to jeszcze zobaczymy, jakie będą rezultaty dyskusji na Radzie Dialogu Społecznego - będzie przekraczała 4000 zł - wyjaśnił szef rządu.