PKW zdecydowała. Prof. Zoll: Pełna niekonsekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie SN, przyjęła w poniedziałek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Pełna niekonsekwencja w jednej czy drugiej interpretacji"

Jak przekazywał na antenie TVN24 prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, on sam "jako prawnik ma bardzo poważne wątpliwości" co do poniedziałkowej decyzji PKW.

Wskazał, że nie wie, czy wydana uchwała jest zmianą przez PKW uchwały z sierpnia, czy jest to wykonanie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. - Jeżeli przyjmiemy moją pierwszą interpretację, że jest to zmiana uchwały sierpniowej i do tego ograniczamy charakter tej dzisiejszej uchwały, to nie widzę podstawy, w której decyzja wydana przez PKW może być przez tę komisję samoistnie zmieniona - podkreślił.

Nawiązując do słów przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka, że jest to jednak wykonanie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej przekazał, że "w takim razie uznaje się, że izba jest sądem". - Więc jest to pełna niekonsekwencja w jednej czy drugiej interpretacji - dodał.

- My musimy zmienić i Kodeks wyborczy, i Ustawę o Sądzie Najwyższym - jeżeli nie rozstrzygniemy tych problemów, które tu powstają, będziemy mieli bardzo poważny kryzys konstytucyjny - poinformował prof. Zoll.

Zgodnie ze słowami eksperta, "PKW musi wrócić do dawnego kształtu". - To, co dzisiaj się dzieje, pokazuje, że zmiana ustawy o PKW w 2018 roku była krokiem, który naprawdę miał w pełni upolitycznić działalność PKW - to jest jednoznaczny dowód, że jest to organ polityczny, a nie tak, jak poprzednio, do 2018 roku - organ oderwany od polityki - przekazał prof. Zoll, dodając, że "do tego modelu trzeba powrócić".

- Jeżeli chcemy mieć poważną kontrolę nad przeprowadzeniem procesu wyborczego, to decydujący tu musi być głos ciała, które tak jak sąd powinno być ciałem niezawisłym, niezależnym od władzy wykonawczej czy legislacyjnej - zwrócił też uwagę profesor, dodając, że "nie wyjdziemy z tego węzła, jeżeli w najbliższym czasie - przed wyborami prezydenckimi - nie rozstrzygniemy o charakterze Izby Kontroli, nie rozstrzygniemy problemu PKW i jej charakteru".

Ekspert przypomniał tez o słowach Ryszarda Kalisza na temat różnicy między wyborami parlamentarnymi a prezydenckimi. - W wyborach parlamentarnych nie jest konieczne dla funkcjonowania Sejmu czy Senatu stanowisko SN, natomiast w wyborach prezydenckich jest konieczne wydanie decyzji SN co do ważności wyborów przed objęciem urzędowania przez prezydenta. Jeżeli my tych rzeczy nie rozwiążemy, to nie będziemy mieli wybranego prezydenta - zaalarmował prof. Zoll.