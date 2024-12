"Ta izba nie jest sądem". Kalisz komentuje decyzję PKW

- Nie widzę powodu, żebym mówił za innych. Ja miałem swój pogląd od początku do końca. Byłem za tym, żeby odrzucić to sprawozdanie. To, co się nazywało postanowieniem Sądu Najwyższego jest dokumentem bez znaczenia, bo zostało wydane przez nieuprawnione osoby - podkreślił Kalisz.