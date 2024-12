Szef PKW atakowany przez koalicjantów. Burza po decyzji ws. finansów PiS i słowach Leszczyny

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS za wybory w 2023 roku. Stało się to m.in. dzięki decyzji członków PKW rekomendowanych przez KO. Mimo to najbardziej krytykowany przez koalicję wciąż jest szef PKW Sylwester Marciniak. - Wyraża swoją wdzięczność i miłość do PiS - twierdzi posłanka PSL Urszula Pasławska.