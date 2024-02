PIT 2024. Można już rozliczać podatek za 2023 rok. O tym warto wiedzieć

Ostateczny termin składania deklaracji podatkowych PIT mija 30 kwietnia 2024. Co ważne, dokumenty, wobec których podatnicy do tego czasu nie podejmą żadnych działań, a więc nie zaakceptują bądź nie odrzucą przygotowanych formularzy, zostaną automatycznie zaakceptowane przez system. Dotyczy to jednak wyłącznie zeznań PIT-37 i PIT-38. Natomiast deklaracje PIT-28, PIT-36 oraz PIT36L nie podlegają automatycznej akceptacji.