PiS zostanie zdelegalizowane? Posłanka Lewicy zabrała głos

- Nie wiem czy to jest istotne teraz w debacie publicznej, żeby w ogóle o tym mówić i tym się zajmować. Są ważniejsze rzeczy. Trzeba wyjaśnić wszystkie kwestie związane z kradzieżą publicznych pieniędzy, z tym całym systemem, który PiS zawiązało przez ostatnich osiem lat, a nie zajmować się czymś takim - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceministra kultury, liderka listy Lewicy w wyborach do PE w woj. wielkopolskim Joanna Scheuring-Wielgus. Patryk Michalski pytał o pojawiający się w debacie publicznej postulat delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski. Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę, że obie te partie mają swoich wyborców oraz liderów i nawet gdyby doszło do delegalizacji, w ich miejscu mogłyby pojawić się podobne ugrupowania.

