PiS zostanie bez pieniędzy? Jest zawiadomienie do PKW

PiS bez subwencji?

- Do tej pory bardzo często podkreślano, że zdarzenia związane z Funduszem Sprawiedliwości obciążają Solidarną (obecnie Suwerenną - przyp.red.) Polskę. A my dzisiaj jasno mówimy i mamy na to dowody, że to, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości, obciąża tak samo Zbigniewa Ziobrę, jak i Jarosława Kaczyńskiego, i premiera (Mateusza - przyp.red.) Morawieckiego - mówiła na konferencji prasowej posłanka KO Agnieszka Pomaska, wskazując, że również b. premier kierował do Ziobry pismo ws. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. -Nie mamy żadnych informacji, żeby doczekał się odpowiedzi - dodała.