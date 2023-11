PiS zawalił sędziów pokoju? Sachajko mówi o winie innych partii

Pomimo długich zapowiedzi wobec Kukiz '15 rząd PiS nie wprowadził sędziów pokoju. - Tu trzeba by zapytać polityków Lewicy, PSL i KO. PiS dotrzymało obietnicy, bo ta ustawa była procedowana w komisji. Tylko w tej komisji było czterech polityków Suwerennej Polski. PiS widząc ich destrukcyjne zachowania, chciało odwołać ich z komisji. Co się wtedy stało? Lewica, KO i PSL zagłosowali przeciwko zmianie składu komisji sprawiedliwości - komentował poseł Jarosław Sachajko. - PiS jako PiS wywiązało się ze swojej części. Politycy Suwerennej Polski nie chcieli się na to zgodzić, dlatego jako Kukiz '15 chcemy podpisać porozumienie z całym klubem, by nie było takich destrukcyjnych działań Suwerennej Polski jak poprzednio - dodał polityk Kukiz '15. Zapowiedział ponowne złożenie projektu ustawy o sędziach pokoju.

