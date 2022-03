PiS wycofuje rekomendację dla swoich kandydatów do KRS

Od grudnia ub. roku do Sejmu wpłynęło 19 kandydatur, pod którymi musiało podpisać się 25 sędziów lub co najmniej dwa tysiące obywateli. Spośród nich prezydium Sejmu i PiS wskazało 15 osób. Ugrupowania opozycyjne zdecydowały, że nie wezmą udziału w procedurze wyboru sędziów do KRS. Według nich, wszelkie działania w sprawie wyborów do KRS powinny być wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego.