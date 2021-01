PiS wspiera o. Rydzyka? Grzegorz Schetyna zapowiada: "Trzeba powiedzieć dość"

W grudniu ubiegłego roku poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros poinformował, że Fundacja Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka otrzymała w ciągu ostatnich czterech lat 8 milionów złotych państwowych dotacji. Doniesienia potwierdził sekretarz stanu w KPRM Jarosław Wenderlich. Wsparcie dla duchownego ostro skrytykował Grzegorz Schetyna. - Miliony pieniędzy, które docierają do Rydzyka, finansują toruńskie biznesy. Bardzo wyraźnie i otwarcie trzeba powiedzieć dość. Taka polityka nie ma przyszłości. Polityka partii, które utworzą koalicję wyborczą w 2023 roku po wygranych wyborach zakończy tę sprawę - przekonywał były lider PO w programie WP "Tłit". Polityk odniósł się też do kwestii rozdziału państwa od Kościoła. - To będzie wymagało bardzo poważnej debaty i zdefiniowania tego w podstawie programowej, która uważam, jest niezbędna i musi połączyć ugrupowania opozycyjne - stwierdził, podkreślając jednak, że "relacje z Kościołem są bardzo ważne". - Państwo musi być niezależne od Kościoła - dodał.

