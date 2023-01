PiS wierzy w trzecią kadencję? "Różnica między senatorami a posłami"

Czy politycy Prawa i Sprawiedliwości wierzą jeszcze w utrzymanie władzy i trzecią kadencję, czy raczej walczą o przetrwanie do wyborów? Michał Wróblewski pytał o to Jana Marię Jackowskiego, senatora niezrzeszonego, wcześniej związanego z klubem PiS. - Wielu senatorów zdaje sobie sprawę, że w sytuacji słabnących sondaży powtórzenie elekcji w jednomandatowych okręgach może być bardzo trudne. W przypadku posłów świadomość jest mniejsza. Bagatelizują to. Utrata po jednym pośle w okręgu daje mniej niż 200 posłów. Przy braku zdolności koalicyjnej, oznacza to utratę władzy. Żaden sondaż nie daje PiS-owi wyniku, który umożliwiałby samodzielne kontynuowanie rządzenia w Polsce. Łatwiej będzie opozycji - pod warunkiem, że będzie umiała się porozumieć - stworzyć koalicję niż obozowi rządzącemu - mówił Jan Maria Jackowski. Czy Jarosław Kaczyński panuje nad obozem politycznym? - Wydaje się, że nie do końca. Dopiero po paru dniach skrytykował kompromis, który Mateusz Morawiecki ustalił z Brukselą. Zaczynają pojawiać się elementy chaosu - dodał gość programu "Tłit".