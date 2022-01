PiS traci w sondażach. "Chaos we wszystkich dziedzinach"

Według najnowszego sondażu United Surveys dla WP Prawo i Sprawiedliwość popiera 32,3 proc. Polaków. Zmniejsza się jednak przewaga partii rządzącej nad Koalicją Obywatelską. Co jest tego przyczyną? - Chaos we wszystkich dziedzinach oraz obecna drożyzna - komentowała w programie "Newsroom" WP Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu KO. - Ostatnio byłam w sklepie. Przy mnie starsza pani była zaskoczona wysokością swojego rachunku. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób, idąc do sklepu, jest zszokowanych wysokością rachunku przy bardzo małych zakupach - tłumaczyła posłanka. - Drugą sprawą jest "Polski Wał", bo trudno to nazwać Polskim Ładem. Teraz program ten będzie łatany, będziemy mieli dwa systemy podatkowe. Nie wiadomo na podstawie czego będzie szacowany budżet. Jest niesamowity bałagan. System podatkowy powinien być uczciwy, sprawiedliwy, ale przede wszystkim prosty i zrozumiały dla każdego. W tej chwili żaden Polak nie jest w stanie powiedzieć, jaki zapłaci podatek w roku 2022 - wskazywała Lubnauer.