PiS szykuje się do wyborów? Partie dostaną więcej na kampanie wyborcze

Przy wyborach do Sejmu komitety mogły dotychczas przeznaczyć w kampanii 87 groszy na wyborcę. Po zmianach kwota ta wzrośnie do 97 groszy, co oznacza, że łączna kwota wzrośnie o 4 miliony złotych - z 31,7 do 35,7 mln złotych. Na wybory do Senatu będzie zaś można przeznaczyć niemal 21,5 mln złotych.