Glapiński w ogniu krytyki. Opozycja grzmi: "Pisowski drenaż kieszeni trwa w najlepsze"

"Inflacja 6,8 proc., jedna z najwyższych w UE, zapowiedzi podwyżek cen prądu o 40 proc., wzrost cen gazu w wielu gminach nawet o 170 proc., nawozy droższe o 300 proc., paliwo o 29 proc. Jeśli to jest ten wasz 'cud gospodarczy', to bardzo kosztowny" - napisał na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz, zwracając się do polityków PiS.