PiS już szykuje listy wyborcze? "To konsekwencja umów koalicyjnych"

Nie wiadomo jednak, jaką decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Duda. Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 r. zawetował on zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jak wtedy tłumaczył, proponowana ordynacja spowodowałaby, że efektywny próg wyborczy byłby co najmniej kilkunastoprocentowy. Duda argumentował, że oznaczałoby to, że "realną szansę na uzyskanie poważnej reprezentacji w PE miałyby tylko dwa ugrupowania", a co za tym idzie "ogromna część obywateli nie miałaby swojej reprezentacji w PE".