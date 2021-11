Afera mailowa. Dworczyk chciał „wyciąć idiotyczny przepis”. Chodzi o przepisy drogowe

Tu do konwersacji włącza się Michał Dworczyk. "To kto zgłosi poprawkę, aby wyciąć ten idiotyczny przepis o zabraniu prawka za przekroczenie o 50 km na terenie zabudowanym?" - pyta. Patkowski odpowiada, że może to zrobić również szef KPRM dodając na końcu uśmiechniętą emotikonę.