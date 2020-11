PiS straci większość w Sejmie? Zawieszeni posłowie zabierają głos

We wtorek poseł Lech Kołakowski ogłosił, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, a razem z nim grupa kilku osób. - Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami (...) Rozmawiamy o nazwie koła, decyzje są już podjęte - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Obecnie PiS może liczyć na 235 mandatów. Wystarczy, że odejdzie 5 posłów, by partia Jarosława Kaczyńskiego straciła większość w Sejmie.

Rozłam w PiS? Zawieszeni posłowie zabierają głos

Lech Kołakowski to jeden z 15 posłów PiS, który został zawieszony w prawach członka partii po głosowaniu ws. spornej "Piątki dla Zwierząt". Oprócz niego karą zostali objęci: Jan Krzysztof Ardanowski, Henryk Kowalczyk, Katarzyna Czochara, Zbigniew Dolata, Teresa Glenc, Agnieszka Górska, Teresa Hałas, Jerzy Małecki, Krzysztof Szulowski, Piotr Uściński, Marek Wesoły, Bartłomiej Wróblewski, Sławomir Zawiślak oraz Kazimierz Moskal.

- Nie planuję tej chwili odejścia z partii razem z panem Kołakowskim - oświadczył Uściński w rozmowie z WP. - Oczywiście bardzo go cenię i szanuję, ale nie jest to dobry moment na odchodzenie. Myślę, że ta ustawa, przeciwko której głosowaliśmy, nie wchodzi w życie, prace nad nią zostały wstrzymane. Powinniśmy wewnątrz PiS zabiegać o najlepsze rozwiązania dla rolnictwa - dodał polityk.

Na giełdzie nazwisk pojawił się również Jerzy Małecki. W rozmowie z WP stanowczo zaprzecza, jakoby miał odejść z PiS. - Pewne te zawirowania, które zaistniały w obozie Zjednoczonej Prawicy, były spowodowane projektem "Piątki dla Zwierząt", który według mnie jest szkodliwym projektem. Z racji tego, że tego tematu nie ma, jeśli nie wróci pod obrady komisji, to nie ma tematu odejścia z PiS. Nie ma przyczyny, by teraz robić nerwowe ruchy - tłumaczył polityk.

Pytany o Lecha Kołakowskiego, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Teresę Hałas, Małecki wskazał, że są to osoby, które bardzo mocno działały na rzecz rolników. "Piątka dla Zwierząt" miała ich rozczarować z powodu braku konsultacji.

Sejm. PiS bez większości?

Czy w ten sposób PiS straci większość w Sejmie? - Zrozumiałem, że pan Kołakowski nie przechodzi do opozycji. Myślę, że w zdecydowanej większości spraw będzie popierał rząd i Zjednoczoną Prawicę - oświadczył Uściński. - W końcu nie można ze względu na jedną różnicę w ustawie zmienić poglądów o 180 stopni - dodał polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się Małecki. - Myślę, że jeśli faktycznie zostanie założone koło poselskie, które będzie składało się minimum z trzech posłów, to będzie to koło współpracujące ze Zjednoczoną Prawicą - powiedział, podkreślając, że sam Kołakowski mówił, że wciąż będzie wspierał PiS, ale już na innych zasadach.

– W sytuacji epidemii i wyzwań gospodarczych Polska potrzebuje jedności i porozumienia. Jesteśmy w szczególnym czasie, który wymaga współpracy. Siłą Zjednoczonej Prawicy jest różnorodność, ale też to, że gdy pojawiały się różnice zdań, potrafiliśmy je wyjaśniać – tak z kolei Bartłomiej Wróblewski odniósł się do sprawy w rozmowie z TVP Info. On również był w grupie zawieszonych posłów PiS.