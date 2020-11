PiS straci większość w Sejmie? Krzysztof Ardanowski: to zależy od mądrości kierownictwa partii

- Chcę pozostać w klubie i w PiS, deklarowałem to wielokrotnie. Poświęciłem tej partii prawie 20 lat życia i zakładam, że ona jeszcze ma sporo rzeczy do zrobienia, ale musi się również zmienić w zakresie podejmowania decyzji. Nie może być takiej sytuacji, żeby w sprawach bardzo poważnych podejmować decyzje bez żadnych konsultacji ze środowiskami, które są tym zainteresowane - powiedział w piątek w radiu Wnet były minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski, jeden z zawieszonych posłów PiS.

"Piątka dla zwierząt". Ardanowski: grupa posłów jest upokorzona

- Część tej grupy posłów jest zdeterminowana, by utworzyć oddzielny byt polityczny w Sejmie w postaci koła. Bardzo możliwe, że przyłączą się następni i to koło się rozrośnie - zapowiedział Ardanowski.

Były minister rolnictwa dodał, że jeśli nie dojdzie do rozmów z kierownictwem PiS, to nie będzie miał wyjścia i on również przystąpi do nowego koła poselskiego.