"PiS skazany na bycie totalną opozycją". Były senator partii jest pewny

Wiele wskazuje na to, że po ośmiu latach rządów Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do opozycji. Jak partia się zachowa w tej roli? - Na pewno retoryka będzie radykalna, poza tym PiS może liczyć na weta pana prezydenta - mówił w programie "Newsroom" były senator Jan Maria Jackowski. - Jest skazany na bycie totalną opozycją, nie może być opozycją konstruktywną na zasadzie "my byśmy to inaczej to zrobili, wy robicie tak, ale warunkowo to poprzemy, ale zobaczycie, że my będziemy mieli rację". To nie będzie ten dyskurs. To będzie dyskurs, że Bruksela przeprowadziła zamach, bo odblokowała środki, że rządowi PiS rzucała kłody pod nogi, że to działanie na rzecz Berlina czy Bruksela, że rządzi nami obóz zdrady narodowej - podkreślał.

Rozwiń