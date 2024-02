"PiS przeżyje pułapkę"? Nowy sondaż partyjny

Gdyby wybory zakończyły się takimi wynikami, koalicja rządząca miałaby w Sejmie 275 mandatów, PiS 160, a Konfederacja 25. To oznaczałoby dla koalicji posiadanie liczby posłów, która byłaby blisko większości zdolnej do odrzucania weta prezydenta. Aby było to możliwe potrzebna jest większość kwalifikowana 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.