PiS przegra ważne głosowanie? "To będzie olbrzymia klęska"

Czy Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad sytuacją w Zjednoczonej Prawicy? - pytany był w programie "Newsroom" WP prof. Antoni Dudek (UKSW). - Przekonamy się przy okazji najbliższych głosowań w Sejmie, choćby w sprawie cofnięcia immunitetu prezesowi Banasiowi. Jak to przejdzie, wtedy będzie sukces PiS, Kaczyński kontroluje większość, jeśli nie przejdzie - traci ją. I tak w rytm kolejnych ważnych głosowań będziemy obserwować, czy Kaczyński jeszcze ma większość czy już jej nie ma. To będzie, moim zdaniem, gra, która będzie trwała do końca kadencji tego parlamentu. Chyba że nastąpi jakaś zmiana, ale raczej w kierunku trwalej utraty większości. Bo nie wydaje mi się, żeby PiS był w stanie odzyskać stabilność w Sejmie na poziomie znanym nam z poprzedniej kadencji, gdy nie było cienia wątpliwości, że cokolwiek PiS nie zgłosi, to to przejdzie. Porażka kilku poprzednich spraw, choćby tej nieszczęsnej ustawy covidowej, pokazała, że PiS nie może liczyć na pewne poparcie w Sejmie wszystkich swoich przedłożeń - komentował. - Najważniejszy próg dotyczy kwestii personalnych. Ustawy mogą przejść albo nie, ale jeśli PiS nie będzie w stanie np. doprowadzić do wyboru prezesa Glapińskiego na kolejną kadencję, to będzie olbrzymia klęska - podkreślił prof. Dudek.