PiS przecina spekulacje: Przemysław Czarnek zostanie ministrem

Niektórzy w kuluarach spekulowali: awans posła na szefa MEN może zablokować Andrzej Duda. Jak? Wpływając na prezesa PiS i premiera. Czy to możliwe? Nie. - Prezydent nie ma takich planów - usłyszeliśmy od osoby z jego otoczenia.

- To myślenie życzeniowe lewicy i części mediów - twierdzą nasi informatorzy zbliżeni do Jarosława Kaczyńskiego.

- Taka jest decyzja. Jeśli tylko będzie możliwe zaprzysiężenie pana ministra, to tak się stanie. Decyzja jest niezmienna - zapewnia Wirtualną Polskę rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Przemysław Czarnek zostanie ministrem. "Decyzja jest niezmienna"

Politycy PiS - nawet wysokiego szczebla - dopiero po fakcie mieli poznawać niektóre, bardzo ostre stwierdzenia posła PiS z Lublina, dotyczące np. rodziny czy spraw światopoglądowych. I to - zdaniem "Rzeczpospolitej" - wpłynęło na wielu polityków PiS, by stwierdzić, że ministerialna nominacja dla Czarnka to wizerunkowy strzał w stopę.