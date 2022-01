"PiS popełnił dwa błędy". Kwaśniewski wymienia

Czy PiS odbierze Marianowi Banasiowi immunitet? – PiS popełniło dwa błędy. Pierwszy prawdopodobnie taki, że nie bacząc na ostrzeżenia z różnych stron, zdecydowało się popierać Mariana Banasia, a drugi, że zaatakowało później Mariana Banasia, który jest jak widać twardy i chce być niezależny – mówił w programie "Newsroom" WP Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP. – Dzisiaj Marian Banaś odgrywa pozytywną rolę, ponieważ troszczy się o niezależność Najwyższej Izby Kontroli i przedstawia dokumenty, które są dla władzy niewygodne. Ale taka jest rola NIK – dodał. – To jest instytucja, która sprawdza władzę, a nie wyborców, opozycję, media czy dziennikarzy – sprecyzował. – Ta postawa Mariana Banasia, niezależnie od jego przeszłości (…) wymaga uznania. Wierzę to, że mu tego immunitetu nie zabiorą i Marian Banaś będzie taką niezależną postacią na polskiej scenie. I będzie kontrolował władzę, bo po to NIK jest. To jest jego zadanie, żeby nie zamykać oczu, żeby nie przysypywać różnych grzechów władzy czy roztaczać wokół tego jakiejś mgły, tylko, żeby twardo pokazywać gdzie władza się myli, gdzie władza popełnia błędy, gdzie działa nielegalnie czy niezgodnie z prawem, i niech Marian Banaś i jego ludzie to czynią – skwitował Aleksander Kwaśniewski.