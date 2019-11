PiS oszukał Polaków? "Muszą spełnić nieracjonalne obietnice"

Panie Ministrze Nie tak miało być czym rosną szukaliście Polaków na miał nie OLX ZUS Miałabyś pieniądze na 13:00 emeryturę Noah szukać Kieszeniach Naszych rządów To jest dowód na to że obniżamy podatki Kto nie płaci Taklińskiego Jak w Polsce Zmniejszyliśmy do dwukrotnie do Korzysta z 400 zł Przedsiębiorcy Zmniejszyliśmy PIT o 1% Wszystkich pola A dla młodych Że Gospodarczą czy E-pit wynosi No przed wyborami byliście nie podniesienie zlikwidujemy tej 30 A teraz tak minął miesiąc od pierwszego posiedzenia nagle ustawa Że nie było Publiczny w tym roku już od A w Budżetówka Przyjęty przez rząd we wrześniu To zostało przewidziane i dochody ze zdjęć Najbogatszy Już nie płacili solidarnie tego Inni Zarabiający powyżej 2 Miesięcznie te dochody zostały w tym projekcie budżetu zaplanowane Przecież tak nie miało być natomiast Protestował przeciwko temu sformułowaniu że jest to że te osoby które nie płaczą nie płaczą są Można się można dyskutować odbiór w systemie to jest inna rozm Natomiast tutaj nie mamy w ogóle nic nie Wspólnego z solidarnością Gdynia 100 osoby nie płacz I nie dostają później dopiero nieuczciwe byłoby gdyby płaci nie więcej a później dostawali mniejsze To byłoby na pewno nie Ale oczywiście Dziś Przecież ta sprawa jest nie jedyną kwestią w której Mówiąc kolokwialnie na następuje zderzenie z rzeczywistością obietnic Prawa i Sprawiedliwości ja mam Że po prostu pan premier morawiecki W trosce o swoje stanowisko i o swój wizerunek w oczach prezesa Nie był w stanie powiedzieć że nie da się wygrać wyborów za wszelką Rozumiana finansowo a później To będzie Jakoś to nie będzie i teraz widzimy wyraźnie że albo Prawo i Sprawiedliwość Będzie Usiłował o spełnić swoje bardzo hojne i nieracjonalne często obietnic Albo będzie musiało podnosić Pieniędzy z kosmosu nie dostały Małgorzata kidawa-błońska powiedziała w tym tygodniu że jeżeli lewica zagłosuję za Będzie cytuje nic nie To są słowa z których się słusznie pani marszałek kidawa-błońska wycofała bo można Powinno się Zarówno z lewicą jakieś prawem i sprawiedliwością bo w ogóle wpadamy gdzie jest Od tego żeby ze sobą Shisha nowa Swoje stanowiska nawet jeżeli się z nimi fundamentalnie jak wielu z Z panem ministrem stalinem się nie zgadzam ale możemy rozmawiać Fundamentalnych różnicach podobnie z lewicą która jest z nami w opozycji powinniśmy rozmawiać i starać się tej części Bo nie Która uważa że w tym projekcie jest Dużo dobrego by wyjaśniać że tak naprawdę nie chodzi o sprawiedliwość społeczną ale chodzi Po prostu Cynizm