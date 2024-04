Zwolennicy PiS wyjdą na ulice. "By władzę skończyła koalicja 13 grudnia"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas przemówienia w środę przed Pałacem Prezydenckim, zachęcał wszystkich do udziału w organizowanym 10 maja marszu (wcześniej zapowiadał, że marsz odbędzie się 18 maja - przyp. red.). - Co to będzie za marsz? - z takim pytaniem prowadzący program "Tłit" zwrócił się do swojego gościa, posła PiS Krzysztofa Szczuckiego. - To ma być marsz w szerokiej formule, nie tylko zwolenników PiS, ale wszystkich, którym leży na sercu Polska suwerenna, Polska silna, bezpieczna, Polska, która będzie realizowała testament Lecha Kaczyńskiego, o którym wspominał pan prezes - odparł polityk PiS. - Marsz będzie też o tym, by władzę jak najszybciej skończyła sprawować koalicja 13 grudnia, a zaczęły siły, którym rzeczywiście zależy na wysokiej pozycji Polski w Europie - dodał Krzysztof Szczucki.

Rozwiń