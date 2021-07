PiS "ograniczy pluralizm mediów"? Jaki: Takie przepisy funkcjonują na zachodzie Europy

W nocy z środy na czwartek grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła projekt nowelizacji ustawy medialnej. - Chodzi o ograniczenie obcego kapitału w polskich mediach do 49 procent, co już jest w ustawie, ale są pewne wątpliwości interpretacyjne. To jest absolutny standard w Europie. Ja nie rozumiem, dlaczego rozwiązania, które funkcjonują w zachodnich państwach, nie mogą funkcjonować również w Polsce - komentował w programie "Newsroom WP" Patryk Jaki, eurodeputowany Solidarnej Polski. Były wiceminister sprawiedliwości podkreślał również, że nowe przepisy mają przeciwdziałać wrogim działaniom z Rosji. Prowadząca Agnieszka Kopacz przywołała stanowisko ambasady USA, które wyraziło w sprawie swój niepokój. - Polska jest suwerennym państwem, a nie kolonią. Czym innym jest proces przyznawania koncesji, a czym innym reguła generalna. Przez proces przyznawania koncesji przechodzą wszystkie media i nie widzę powodu, aby TVN był z tego wyłączony, bo właścicielem jest amerykańskie Discovery. (...) Polska musi prowadzić prowadzić profesjonalną dyplomację, ale z drugiej strony musimy tłumaczyć swoje decyzje. One nie są wymierzone ani w Stany Zjednoczone, ani w inne państwa - tłumaczył europoseł Jaki.