PiS ogłasza zbiórkę. "Będziemy wspierać rodziny, którym zatrzymano ojców"

Były minister edukacji Przemysław Czarnek w rozmowie z Radiem ZET poinformował, że posłowie PiS rozpoczynają zbiórkę środków finansowych na rodziny Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - To są nasi przyjaciele. Mają dzieci w wieku szkolnym. Dzieci płaczą, żony się modlą na różańcach. Na pewno będzie pomoc dla ich rodzin - mówił. Patryk Michalski prowadzący wydanie specjalne porannego programu Wirtualnej Polski zapytał swojego gościa Pawła Szrota, posła PiS i byłego szefa Kancelarii Prezydenta RP, czy już wpłacił na tę zbiórkę, kto ma ją prowadzić i czy uważa ją za stosowną? - Absolutnie, na pewno wpłacę. Skontaktuję się z panem posłem Czarnkiem, żeby uzyskać informacje o numerze konta. Świetna inicjatywa - odparł. - To mają być pieniądze dla rodzin? - dopytywał prowadzący program. - Oczywiście, rodziny zostały odłączone od ojców i trzeba je wspierać - odparł poseł PiS. - Naprawdę pan tak uważa? Syn pana Mariusza Kamińskiego pracował w Banku Światowym, gdzie miał zarabiać pół miliona zł rocznie - dociekał Patryk Michalski. - Pan Kamiński był prześladowany przez reżim komunistyczny i jest więźniem politycznym rządu Donalda Tuska - stwierdził Szrot. Zapytany po raz kolejny, czy zbiórka na syna Mariusza Kamińskiego jest uzasadniona, odparł, że "są też dzieci Macieja Wąsika". - Panie redaktorze, chce pan naprawdę wyszydzić inicjatywę ludzi, którzy w tej ciężkiej sytuacji chcą wspierać rodziny zatrzymanych? Będziemy wspierać rodziny, którym zatrzymano ojców, to jest prosta kwestia - stwierdził poseł PiS Paweł Szrot.