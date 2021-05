PiS ogłasza Polski Ład. "Tlen dla Mateusza Morawieckiego"

Już o godzinie 12 w sobotę 15 maja PiS ogłosi Polski Ład - program naprawczy dla gospodarki, ale też zawierający elementy polityki edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Jak podkreślił w programie "Newsroom WP" politolog prof. Antoni Dudek, "Polski Ład to tlen dla premiera Mateusza Morawieckiego". - Ten program to także tlen dla obozu politycznego, który go zrobił premierem. Ja uważam, że jeżeli Polski Ład wypali i PiS wróci do poziomu sprzed pandemii, to czekają nas przedterminowe wybory - mówił politolog. Jak dodał, warunkiem jest tu wzrost poparcia dla PiS, ale także atmosfera, która pojawi się w czasie uchwalania ustaw. - Wraca pytanie o to, czy jednorazowy sojusz Lewicy z PiS-em nie wróci w kontekście głosowań nad systemem podatkowym - zaznaczył prof. Antoni Dudek.

Rozwiń