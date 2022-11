PiS odwoła Ziobrę? "Ich drogi nigdy się nie rozejdą"

Konflikt między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą trwa w najlepsze. Osią sporu pozostaje m.in. kwestia Krajowego Planu Odbudowy. Lider Solidarnej Polski utrzymuje, że Polska nie powinna godzić się na tzw. kamienie milowe, których spełnienia wymaga Komisja Europejska. - Ziobro jest osobą, która głośno mówi to, co spora cześć PiS myśli. Solidarna Polska to jest krew z krwi Prawa i Sprawiedliwości, ich drogi nigdy się nie rozejdą, na końcu zawsze się dogadają, łączą ich stołki, skrajne poglądy i niechęć do UE - powiedział w programie "Newsroom" WP poseł Porozumienia Michał Wypij. Jego zdaniem nie ma szans na odwołanie Ziobry ze stanowiska ministra sprawiedliwości. - Do takiej sytuacji absolutnie nie dojdzie - stwierdził wprost polityk. W jego ocenie dziś nic nie wskazuje, żeby pieniądze z KPO wpłynęły do Polski.

