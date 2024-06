PiS na granicy. Poznaliśmy plany opozycji na ostatni dzień kampanii. "Odkopujemy się"

O wszystkich tych zdarzeniach nieustannie mówią politycy PiS. - Skupiamy całą uwagę na tym, co się dzieje przy granicy. To, do czego doprowadził ten rząd, to jest skandal, i ludzie muszą o tym słyszeć. Cały czas - mówi jeden ze sztabowców partii Jarosława Kaczyńskiego.