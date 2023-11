"PiS jest jak raczysko". Będzie kara dla posła KO?

- Jako klub PiS składamy w tej sprawie wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie pana posła Krystiana Łuczaka i mam nadzieję, że to będzie jasny sygnał, że nie zgadzamy się na to, by w debacie publicznej pojawiały się podobne określenia. Wiemy, że temperatura sporu politycznego czasami bywa wysoka, ale zachowajmy szacunek do siebie na wzajem - powiedziała Gembicka.