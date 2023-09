PiS do tego nie dopuści. Straty byłyby nieobliczalne

Prof. Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, stwierdziła w programie "Newsroom WP", że nie widzi szans na to, by Jarosław Kaczyński odbył debatę z którymkolwiek ze swoich przeciwników politycznych – Donaldem Tuskiem, Romanem Gietychem czy Marzeną Okłą-Drewnowicz. Z dala od tego będzie trzymał go sztab partii. - To bardzo racjonalne posunięcie, bo nie wiadomo co wyrwałoby się Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas takiej debaty. Nawet jak prezes PiS pomyli brutto z netto (…), to konsekwencje są takie, że rząd brnie w tę pomyłkę. Więc może lepiej rzeczywiście schować go podczas debat - oceniła. - To co się zdarzy na dożynkach, na kolejnym pikniku - nawet jak zrejestrują to kamery - to można powiedzieć, że zostało to wyjęte z kontekstu - podsumowała.

