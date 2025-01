PiS chce spotkań z ambasadorem Węgier. Poseł wnioskuje o spotkanie z szefem MSZ

" Jako Członek Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej nie zauważyłem, by polsko-węgierskie relacje pogorszyły się. Wręcz przeciwnie. Uprzejma prośba o przesłanie oficjalnego stanowiska MSZ w tej sprawie - materiału źródłowego - pełnej argumentacji i stanowisk MSZ. Nie widzę, na jakiej podstawie formułuje Pan takie wnioski" - napisał poseł PiS Janusz Kowalski, członek zespołu, w reakcji na przekazane przez Kancelarię Sejmu rekomendacje.

Poseł PiS proponuje, by szczegóły zostały przekazane podczas posiedzenia polsko-węgierskiego zespołu parlamentarnego.

"Sprawa jest na tyle poważna (żądanie ograniczenia kontaktów), że proszę także o zwołanie posiedzenia grupy z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w celu wyjaśnienia tego szokującego pisma podpisanego przez specjalistę ds. międzynarodowych w Kancelarii Sejmu bez żadnego materiału źródłowego " - napisał w piśmie, które zostało rozesłane do Kancelarii Sejmu i innych członków zespołu.

- Jestem przekonany, że tym bardziej do takich spotkań z ambasadorem Węgier będzie dochodziło w najbliższym czasie - mówi nieoficjalnie WP jeden z adresatów pisma, który podkreśla, że posłowie nie muszą brać sugestii MSZ pod uwagę. Do czasu publikacji tekstu resort dyplomacji nie odpowiedział na pytania WP w sprawie tego, czy przedstawiciel ministerstwa spotka się z członkami polsko-węgierskiego zespołu parlamentarnego.

W poniedziałek wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef w Polsat News podkreśliła, że posłowie mają "autonomię w dobieraniu sobie sympatii politycznych i partnerów do rozmowy i mogą tutaj spotykać się według swoich preferencji politycznych i swoich priorytetów". Apelowała również, by kontakty z przedstawicielami Węgier miały charakter na najniższym poziomie, co tłumaczyła m.in. prorosyjskimi sympatiami Węgier.