PiS boi się taśm Obajtka. Nie mogą się doprosić "spowiedzi" byłego prezesa Orlenu

Start Obajtka pod znakiem zapytania

Tymczasem wyjaśnienia byłego prezesa Orlenu mogą być ważne dla władz PiS, bo partia w najbliższych tygodniach musi zdecydować, czy znajdzie się dla niego miejsce na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. - Byłbym wyjątkowo zdziwiony, ale zdecyduje prezes, który dotychczas stał murem za Obajtkiem. Często powtarzał, że on realizuje testament polityczny jego brata Lecha Kaczyńskiego w budowaniu multikoncernu energetycznego i dlatego wszystko, co złego się dzieje, to atak. Dotychczas to wystarczało - mówi nasz rozmówca w PiS.