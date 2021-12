Piotrowicz nie zgadza się z wyrokiem. "Zemsta na mojej osobie"

"Zastraszanie obywateli" i "efekt mrożący"

Były poseł stwierdził, że sąd nałożył na niego odpowiedzialność nie za słowa, które faktycznie wypowiedział, ale za to "co ktoś sobie o nich pomyślał i z kim mu się one skojarzyły". W jego ocenie jest to sytuacja niezwykle groźna nie tylko z perspektywy polityków i osób publicznych, lecz także zwykłych obywateli.