Piotr Woźniak-Starak poszukiwany na jeziorze Kisajno. Fakty po czterech dniach akcji poszukiwawczej

Piotr Woźniak-Starak jest poszukiwany na jeziorze Kisajno od niedzieli. W akcję zaangażowanych jest wiele służb. Podczas przeszukiwania dna zbiornika wykorzystywane są sonary oraz robot wodny. W środę prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania wypadku w ruchu wodnym, "ze skutkiem prawdopodobnie śmiertelnym".

Dlaczego ochrona Piotra Woźniaka-Staraka nie była przy nim w momencie wypadku? Podobno producent odprawił ochroniarzy, mówiąc im, żeby płynęli do portu przy posiadłości, a on niebawem do nich dołączy. Ochrona miała namierzać telefon Woźniaka-Staraka. Komórka w momencie wypadku nie wpadła do wody, została na pokładzie, dlatego ochrona nie wiedziała, że dzieje się coś złego.