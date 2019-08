Piotr Woźniak-Starak poszukiwany na jeziorze Kisajno. Mogli szukać w niewłaściwym miejscu

Przedłuża się akcja poszukiwań Piotra Woźniaka Staraka. Na rozległym jeziorze Kisajno poszukujący zaginionego milionera poruszają się na chybił trafił. Pojawiły się sprzeczne relacje świadków i nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie mogło dojść do wypadku.

- Jeśli są nowi świadkowie to dawać ich tu! Mogliśmy tracić czas na szukanie w niewłaściwym miejscu - krzyczał do współpracowników szef jednej z ekip poszukiwawczych. Chodzi o nową relację żeglarzy, którzy 18 sierpnia już o 2 w nocy mieli widzieć na jeziorze Kisajno kręcącą się motorówkę.

Piotr Woźniak-Starak. Wątpliwosci wokół wypadku na jeziorze Kisajno

17 i 18 sierpnia na Kisajnie odbywał się całodobowy wyścig jachtów żaglowych. Wieczorem i w nocy kolejne załogi wracały przez Kisajno do przystani w Giżycku . To oni pierwsi mieli zauważyć kręcącą się w kółko motorówkę. Świadek , którego relację przedstawiło Radio Zet, zaprzeczał oficjalnej wersji przedstawianej przez policję. Ta mówiła o zgłoszeniu i znalezieniu łodzi około godziny czwartej rano w niedzielę. Rozmówca przekonywał, że służby nie zareagowały na pierwsze zgłoszenie dwie godziny wcześniej.

Relację świadka potwierdza kolejna osoba. - Żeglarze po powrocie na przystań mówili o tej motorówce. To było dziwne, bo po zmroku obowiązuje zakaz pływania. Dopiero w niedzielę po doniesieniach mediów skojarzyliśmy, że może chodzić o Piotra Woźniaka-Staraka - mówi inny z uczestników regat. Rozmówca nie chce jednak kontynuować rozmowy, bo chodzi o wpływową rodzinę miliarderów.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany. "Na chybił trafił"

Teraz poszukujący Piotra Woźniaka-Staraka nadal nie wiedzą, gdzie dokładnie doszło do wypadku. Chodzi o miejsce, w którym Piotr Woźniak-Starak, podczas skrętu wypadł za burtę łodzi. Motorówka, którą znaleziono w niedzielę nad ranem, mogła zdryfować daleko od miejsca wypadku. - Kobieta, która dopłynęła do brzegu mogła niedokładnie wskazać miejsce wypadnięcia do wody. Było przecież ciemno - mówi jeden z poszukiwaczy.