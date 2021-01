Piotr Wawrzyk zostanie RPO? Gowin: jeżeli przepadnie, rozważymy Rokitę

Piotr Wawrzyk kandydatem Sejmu na RPO. Teraz jego kandydaturę musi poprzeć Senat. O dalszym procedowaniu w programie WP "Tłit" mówił wicepremier Jarosław Gowin. - Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Senat, co jest pod znakiem zapytania, bo tam jednak większość ma opozycja, jestem przekonany, że sprosta zadaniom RPO - zaznaczył minister rozwoju, pracy i technologii. Jak tłumaczył, w przypadku, gdyby Piotr Wawrzyk nie został poparty przez Senat, Zjednoczona Prawica będzie rozważała inne możliwości. - Jeżeli kandydatura pana prof. Wawrzyka zostanie odrzucona, wrócimy do rozmów. Kandydatura Jana Rokity na pewno będzie rozważana - podkreślił Jarosław Gowin. Minister odniósł się też do zdjęcia, na którym Piotr Wawrzyk ściska dłoń Jarosława Kaczyńskiego, po wygranym głosowaniu w Sejmie. - To nie oznacza ani zależności, ani niezależności. Tę niezależność każdy Rzecznik Praw Obywatelskich buduje swoim działaniem - ocenił Gowin w programie WP "Tłit".

