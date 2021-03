Piotr Semka zarażony koronawirusem. Dziennikarz jest w szpitalu. "Leży pod respiratorem"

Piotr Semka zarażony koronawirusem. Dziennikarz jest w szpitalu

Do stanu zdrowia Piotra Semki odniósł się także w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki. "Koronawirus daje nam każdego dnia dowody, że jest bardzo groźny i nikt z nas nie powinien go lekceważyć. Właśnie dotarła do mnie informacja o tym, że pod respirator trafił jeden z najwybitniejszych dziennikarzy politycznych w Polsce, red. Piotr Semka" - napisał premier.