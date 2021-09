Piotr Müller o stanie wyjątkowym. "Opozycja daje się nabierać"

- Czy wszystkie ugrupowania, to trudno powiedzieć. Liczę na to, że odpowiednia większość w Sejmie się znajdzie, bo taką większość ma Zjednoczona Prawica, natomiast przykro mi, że do niektórych przedstawicieli polskiego parlamentu nie docierają argumenty, które są jasne, to znaczy że w sposób zorganizowany reżim Łukaszenki sprowadza na teren Białorusi, we współpracy de facto z Rosjanami, z krajów arabskich, sprowadzają osoby, które później siłowo wypychają na granicę Unii Europejskiej i to są fakty, które i wynikają z materiałów wywiadowczych polskich służb, jak i służb innych krajów - odpowiedział rzecznik rządu.