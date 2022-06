"Pióropusz hiszpański" w długi weekend. Mamy najnowszą prognozę IMGW

Pogoda w długi weekend pokaże nam zarówno wiosenne, jak i bardzo letnie oblicze. W czwartek musimy być gotowi na lokalne burze, a w piątek nawet na lekkie ochłodzenie. Ale później czeka nas następna zmiana. - W sobotę i niedzielę będzie fantastycznie – powiedział w programie „Newsroom” WP Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pytany o warunki pogodowe, w jakich Polacy będą spędzać długi weekend. - Do Polski dotrze zwrotnikowe i upalne powietrze. Na zachodzie kraju zobaczymy na termometrach 30 st. C - dodał rzecznik IMGW. Zastrzegł, że w niedzielę Polsce południowo-zachodniej mogą być nawet 31-32 st. C, ale od północnego zachodu wkroczy front. - Tam - na styku dwóch mas powietrza - będą powstawać dynamiczne i niebezpieczne burze - ostrzegł Walijewski. Wyjaśnił również, że fala upałów, nazywana "hiszpańskim pióropuszem", odsunie się od granic Polski i czeka nas następne ochłodzenie. Więcej w rozmowie Agnieszki Kopacz-Domańskiej.

