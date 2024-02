Pilot-zdrajca nie żyje. "To jest ostrzeżenie dla każdego rosyjskiego żołnierza"

Sprzeczne są także relacje co do zachowania Kuzminowa. Jak podaje portal Tercera, nie był on łatwym lokatorem, a jego hiszpańscy sąsiedzi mieli skarżyć się na jego zachowanie. Źródło w hiszpańskiej żandarmerii podało, że Rosjanin miał mieć problemy z alkoholem i narkotykami, a także "zachowywać się głośno". Z kolei informacion.es, twierdzi, że mężczyzna nigdy nie miał konfliktów z prawem, a sąsiedzi, z którymi rozmawiali dziennikarze, opisują mężczyznę jako "grzecznego chłopca".