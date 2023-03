Piloci Su-25 w akcji. Brawurowy atak z powietrza

Brawurowy atak z powietrza na rosyjskie cele pod Donieckiem. Do sieci trafiło nagranie z frontu pod Donieckiem, na którym widać, jak dwóch pilotów Su-25 przeprowadza błyskawiczny ostrzał wrogich celów. Najpierw jedna z maszyn wyłania się zza drzew i wypuszcza salwę pocisków przeciwpancernych Wichr w kierunku Rosjan. Chwilę później to samo robi kolejny Su-25 i na koniec wypuszcza flary, by zmylić przeciwnika i bezpiecznie wrócić do bazy. Obrońcy Kijowa z racji na małą ilość myśliwców bojowych często muszą podejmować trudne decyzje. Takie misje wykonywane są dość rzadko, jednak zawsze przynoszą zamierzony efekt. Tym razem celem ataku były składy amunicji Rosjan, z których nic nie zostało - podało dowództwo 43. Brygady Sił Powietrznych Ukrainy.