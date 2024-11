Pilne konsultacje z Niemcami i Francją. Będzie spotkanie w Warszawie

Kryzys polityczny w Niemczech

W środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdymisjonował ministra finansów Christiana Lindnera, lidera liberalnej FDP, co doprowadziło do wyjścia tej partii z koalicji. Obecnie rząd tworzą SPD i Zieloni, co oznacza, że jest to rząd mniejszościowy. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w Bundestagu zaplanowano na styczeń, jednak opozycja naciska na przyspieszenie tego terminu.