Pikuła złożyła pozew w trybie wyborczym. "Nie jest to dobre rozwiązanie"

Słowa te wywołały reakcję Pikuły, która podczas konferencji prasowej stwierdziła: "Pan Konrad Fijołek pozwolił sobie na insynuowanie ze stwierdzeniem "wiecie państwo", czyli podkreśleniem tego, że wszyscy wiedzą (…), że Konfederacja współpracuje w jakiś sposób z osobami z Rosji, które działają na rzecz szkodzenia naszej ojczyźnie". Dodała, że jest to " uszczypliwość, kłamstwo i oczernianie nas , na co sobie nie pozwolimy".

Już dzień po debacie, Pikuła wysłała do Fijołka pismo z żądaniem publicznych przeprosin. Chciała, aby sprostowanie pojawiło się na profilu facebookowym Konrada Fijołka oraz w wydaniu papierowym i internetowym "Nowin". Jednak Fijołek nie spełnił tego żądania, co skłoniło Pikułę do skierowania sprawy do sądu.