Pijany kierowca Citroena wjechał do wody. Policja udostępniła nagranie

Niebezpiecznie zakończyła się jazda kierowcy Citroena przejeżdżającego przez Międzyrzec Podlaski. Samochód wjechał do znajdującego się w mieście zbiornika wodnego. Kierowca wyszedł z tego zdarzenia cały. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że ma ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został przewieziony do policyjnego aresztu. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat, świadczenie pieniężne w wysokości od 5 do 60 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat. Policja Lubelska udostępniła na swoim Facebooku nagranie, na którym można zobaczyć akcję wyciągania Citroena z wody.

