Pijana zostawiła dziecko w wózku przed blokiem

29-latka miała w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Jak relacjonuje TVN24, nie była w stanie sama zabrać dziecka do domu dlatego zaopiekowali się nim sąsiedzi. Kobieta trafiła natomiast do aresztu.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Funkcjonariusze zapowiedzieli, że sprawa zostanie zgłoszona do sądu rodzinnego. Policja sprawdzi też, czy nie doszło do narażenia dziecka na utratę życia lub zdrowia. Przy postawieniu takich zarzutów, kobiecie mogłoby grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.