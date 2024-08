Piją do nieprzytomności. Potem rzucają się na ratowników. "Są agresywni i wulgarni"

Turyści na Mazurach dają popis lekkomyślności i szokujących zachowań. Tylko od czerwca doszło do wielu zdarzeń, w których urlopowicze pozwalają sobie na dużo większą niż na co dzień swobodę obyczajową. Prowadzenie motorówek i spożywanie alkoholu, nagie kąpiele w jeziorach w środku dnia czy głośne zabawy do białego rana, to tylko niektóre z sytuacji, które opisują ratownicy. Po weekendzie wzdłuż klubów i restauracji na chodnikach trzeba omijać wymiociny czy porozbijane szkło.